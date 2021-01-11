В Орловской области возбудили уголовное дело на фельдшера УФСИН. Ему инкриминируют внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание, взяточничество и передачу за решетку запрещенных предметов.По данным следствия, в ноябре 2020 года медик получил от осужденного 3 тысяч 500 рублей и использовал свое служебное положение, чтобы пронести для него «запрещенку». Преступление выявили сотрудники исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области.- Возбуждено уголовное дело по статьям 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.