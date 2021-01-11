В Орле продолжает работу каток на площади Ленина. В нашем городе в праздничные дни его оборудуют уже четыре года подряд. В этом году на коньки здесь встали уже 21 717 человек.Одним из самых популярных дней для посещения катка стало Рождество. На праздник сюда пришли покататься 2 167 орловцев. Также свыше 2 тысяч человек было зарегистрировано на катке 3 января (2 052), 6 января (2 016) и 9 января (2 147). В остальные дни число посетителей колебалось в пределах 1,7-1,9 тысяч человек.При этом чаще всего орловцы выходят на лед вечером с 16.00 до 20.00.- В праздничные дни распространялась информация, что посетители катка не надевают маски во время катания, тем самым нарушая санитарно-эпидемиологические нормы. Это не соответствует действительности. Гости катка обязаны носить маски в раздевалке, однако при выходе на лед такой необходимости нет, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.