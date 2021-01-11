В Орловской области полицейские задержали двух рецидивистов, ограбивших сельский магазин на 80 тысяч рублей. Целью воришек были продукты и алкоголь, однако насладиться ими они так и не успели.Происшествие случилось в деревне Дружно (Дмитровский район). В полицию поступило сообщение о взломе магазина. Вскоре информация подтвердилась – на месте преступления было разбито окно и сломана защищавшая его металлическая решетка.Подозреваемых в краже нашли по горячим следам. Большая часть товара оказалась в их домах.- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители 40 и 62 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.