В воскресенье, 10 января, в Орловской области с интервалом всего в несколько часов сгорели три машины. Возгорания произошли в селе Хотьково Шаблыкинского района и в селе Селихово Знаменского района.Первый пожар произошел в районе половины десятого утра в Хотьково. Здесь огонь охватил гараж и находившуюся рядом хозпостройку. Сооружения полностью сгорели, а вместе с ними и трактор «ЮМЗ-6». Прибывшим к месту ЧП пожарным удалось спасти жилой дом и другие хозяйственные постройки поблизости.Второй пожар случился в Селихово. В начале 12 часов дня в селе также загорелся гараж. Сгорели находившиеся внутри автомобили «Лада Приора» и «Ауди-80».- В настоящее время устанавливаются причины пожаров и размер ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.