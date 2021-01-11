В Орловской области продолжают работу по выведению новых сортов сельскохозяйственных растений. В 2020 году селекционеры вывели сразу шесть сортов пшеницы, проса, чумиза и пайза.Ученые научного центра зернобобовых и крупяных культур отправили на государственное сортоиспытание озимую пшеницу мягкую «Орловская 32», яровую пшеницу твердую «Фея», яровую пшеницу мягкую «Памяти Коновалова», просо посевное «Атлет», чумиза «Грация» и пайза «Королева».- Всего учеными ФНЦ ЗБК создано более 200 новых сортов таких культур как соя, горох, гречиха, озимая и яровая пшеница и других сельскохозяйственных культур. Ежегодно центром с сетью опытных хозяйств производится 5-7 тысяч тонн оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.