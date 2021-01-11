На новогодних праздниках в колониях – поселениях Орловской области прошли соревнования в кулинарном мастерстве. Осужденные поборолись за звание лучших пекарей.Они представили на суд жюри торты, пироги, ватрушки и пирожки, которые сделали сами. Причем в конкурсе принимали участие не только женщины, но мужчины.Самой лучшим кулинарным творением признали пирог с ягодной начинкой женского отряда №3 колонии-поселения №3.- В оценке кулинарных шедевров помимо членов жюри приняли участие и все присутствующие. Кулинарный конкурс завершился награждением победителей, чаепитием с дегустацией приготовленной выпечки, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.