В минувшем 2020 году в орловские больницы поступило 16 единиц медицинского оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Так в больнице им. Семашко и Ливенской ЦРБ появились новые рентгеновские компьютерные томографы для исследования сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии.В Мценской ЦРБ установлен диагностический комплекс для ультразвуковых исследований, а также исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраинальных исследований и эхокардиографии.- Всего заключено контрактов на сумму 228,9 млн рублей. Все оборудование введено в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.