Сегодня, 10 января, во дворе многоквартирного жилого дома в Заводском районе Орла погиб 31-летний мужчина. Он получил несколько ножевых ранений и скончался на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).В настоящее время по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 38-летний житель облцентра.- Установлено, что подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.