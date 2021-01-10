Первые рабочие дни после новогодних праздников в Орле и области ожидаются морозными. Оттепель наконец-то уступит место зиме. Рассказываем, какой будет погода в регионе 11 и 12 января 2021.По данным Орловского Гидрометцентра, в понедельник день обойдется без существенных осадков. Зато северо-западный ветер будет достигать силы от 4 до 9 м/с. Температура ночью от – 8 до -13 градусов мороза, днем от – 4 до -9 мороза.- Во вторник, 12 января, также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура ночью 9-14, днем 4-9 градусов мороза, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского Гидрометцентра.Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.