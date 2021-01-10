Накануне, 9 января, губернатор Орловской области анонсировал планы по созданию хирургического корпуса онкологического диспансера. Андрей Клычков сообщил в соцсетях, что проект уже готов.- Учитывая дефицит площади онкодиспансера, подготовлен проект хирургического корпуса лечебного учреждения. Вопрос его строительства будем прорабатывать в рамках реализации федеральных программ, - пояснил глава региона.Пока же в онкодиспансере усиливают материально-техническую базу. Здесь установили линейный ускоритель стоимостью 149 миллионов рублей для лечебных процедур. Кроме того, здесь подготовили помещение для уже приобретенного мультиспирального компьютерного томографа.