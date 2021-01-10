В Орловской области готовятся к открытию двух новых предприятий по производству кормовых добавок и по глубокой переработке зерна. Последнее должны начать строить в марте 2021 году.Работы будут идти на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» (Мценский район). Компания, решившая построить здесь предприятие по глубокой переработке зерна, вложила в проект 800 миллионов рублей.- Резидентами завершена разработка проектно-сметной документации. Разрешение на строительство получено в декабре 2020 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.Что же касается предприятия по производству кормовых добавок для животноводства, то для его организации уже ведутся земельные работы. Объем инвестиций в проект 263,5 млн рублей.Напомним, ранее анонсировались планы по строительству здесь крупного предприятия по переработке гороха почти за 23 млрд рублей. Инвестиционное соглашение было подписано 21 декабря 2020 года.