Накануне в Северном районе Орла сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста. Ранее судимый 41-летний мужчина решил раздобыть в сетевом супермаркете элитный алкоголь и пройти мимо кассы.Инцидент произошел шести часов вечера на лице Раздольной. Подозрительного посетителя, сложившего все «покупки» в пакет, заметили работники магазина. Когда мужчина попытался сбежать, они вызвали наряд вневедомственной охраны.- Правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции. Как оказалось, ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.