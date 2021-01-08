В Орловской области судебные приставы взыскали 93 миллиона рублей долгов по транспортному налогу. В 2020-м году автовладельцы региона задолжали в полтора раза больше, чем годом раньше.Данные региональное УФССП представило за 11 месяцев прошедшего года. Сумма долга превысила 93 миллиона, это в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период 2019-го.- В целях принудительного исполнения требований исполнительных документов орловские судебные приставы проводят масштабную работу по обращению взыскания на транспортные средства и доходы должников, а также аресту и обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах неплательщиков, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.