Главные праздники зимних каникул - Новый год и Рождество - позади. В Орле и области они обошлись без серьезных происшествий и крупных правонарушений.Безопасность орловцев обеспечивали (и продолжают нести вахту), полицейские, росгвардейцы, спасатели, добровольцы, общественники.- С 1 января росгвардейцы выезжали свыше 90 раз на охраняемые объекты по \\"тревожному\\" сигналу, предотвратили ряд хищений и прочих правонарушений, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.Во время праздников силовики усилились.Благодаря проделанной работе происшествий и крупных нарушений общественного порядка не допущено, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.