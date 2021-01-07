Больше половины жителей Орловской области сделали прививки от гриппа. В регионе не зафиксировано случаев, когда после введения вакцины возникали бы осложнения.Данные представил региональный Роспотребнадзор. По состоянию на 31 декабря 2020-го привилось 428 тысяч человек, а это 57,9% от общей численности населения региона. При этом случаи гриппа среди жителей не регистрируются.Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует население области о том, что вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Записаться на бесплатную прививку можно сейчас онлайн...(ДАЛЕЕ)