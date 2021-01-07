В Орловской области продолжается ежегодная акция \\"Полицейский Дед Мороз\\". Сказочный персонаж вместе со своей внучкой Снегурочкой приходит в гости к орловским семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.Сотрудники МВД дарят детям сладости от общественного совета, а также подарки: раскраски с заданиями. Помимо деток, чьи семьи оказались в непростых условиях, посещают сказочные герои из полиции и многодетных орловцев.В пресс-службе УМВД России по Орловской области говорят, что акция продолжится.