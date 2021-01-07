Новогодние каникулы постепенно подходят к завершению, а настоящая зимняя погода так и не установилась в Орловской области. В региональном гидрометцентре рассказали, что в ближайшие дни ждать ее и не придется: вновь ожидаются температурные \\"качели\\" и даже дождь.Праздничный день 7 января пасмурный, туманный с гололедом. Осадков не ожидается, сегодня днем темпретарура до +2 градусов тепла, ночью небольшой мороз до -3. В Орле ветер переменного направления 5-10 м/с.8 января, в пятницу, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.9 января, в субботу, похожая погода.- Облачно. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Веер переменных направлений 4-9м/с. Температура ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, - рассказал \\"Комсомолке\\" Валерий Селихов, начальник Орловского Гидрометцентра.А вот по прогнозам федеральных синоптиков, последний день каникул, воскресенье 10 января, будет морозным: -5...-4 покажут термометры. Ожидается снег.