В Орловской области в прошедшем, 2020-м, году вложили 668 миллионов рублей в ремонт дворов и парков. На эти деньги в порядок привели 175 дворовых и 39 общественных территорий в разных районах региона.Благоустройство велось по нацпроекту \\"Жилье и городская среда\\". Финансировался ремонт из средств федерального бюджета (250 миллионов рублей), средств Дорожного фонда (180 миллионов), областной казны (180 миллионов), а также за счет средств выделенных Орлу правительством Москвы и средств бюджетов районов области.- Всего за период 2019–2024 годы необходимо обеспечить благоустройство 221 общественной и 450 дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по результатам общественного голосования, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.