В 2021 году в Орле запланировали открытие центра вспомогательных репродуктивных технологий. Его появление в регионе позволит сделать более доступной процедуру ЭКО для семей с бесплодием.Центр появится на базе Перинатального центра НКМЦ им. Круглой. Помещение уже готово, подобран штат, ожидается поставка оборудования для обеспечения работы.- После начала работы центра вспомогательных репродуктивных технологий на базе Перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой будет рассмотрен вопрос об увеличении объемов оказания данного вида медицинской помощи, что позволит повысить доступность процедуры ЭКО для семей Орловской области, страдающих бесплодием, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.