Завтра, 7 января, православный мир встретит Рождество Христово. В храмах и церквях Орла проходят богослужения, безопасность прихожан обеспечивают спасатели.Дежурство несет больше сотни сотрудников МЧС. В чрезвычайном ведомстве орловцев просят не забывать о несложных правилах безопасности: свечи держать подальше от легковоспламеняющихся предметов, а принося их домой ставить в специальные подставки.Центром праздничных богослужений станет Богоявленский собор Орла. Напомним, что действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.