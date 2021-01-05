В понедельник, 4 января, в села Сосково произошел сильный пожар. Огонь охватил дом 82-летней женщины в районе половины одиннадцати часов вечера. Спастись ей не удалось.Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу регионального МЧС в 22:36. Сотрудники 33-й пожарно-спасательной части прибыли к месту в течение нескольких минут. Вскоре прибыли инспектор пожарного надзора, аварийная бригада электросетей, газовая служба, сотрудники СК, полиции и медики.Однако в это время дом уже горел изнутри открытым пламенем по всей площади, произошло частичное обрушение кровли. Пожарные локализовали возгорание, предотвратив его распространение. Затем в одном из помещений дома было обнаружено тело пожилой хозяйки.- В настоящее время выясняются причины пожара. По статистике порядка 70% пожаров на территории области происходит в жилом секторе. Основными причинами являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, неосторожное обращение с огнем, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области.