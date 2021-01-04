В субботу, 2 января, в селе Дровосечное Колпнянского района произошел пожар. Огонь охватил деревянный сарай со скотом. К счастью, на место происшествия быстро добрались члены добровольной пожарной команды «Заря».Спасателям понадобилось всего несколько минут, чтобы прибыть по указанному месту. Вскоре подоспели и сотрудники 23-й пожарно-спасательной части Колпнянского района. Они смогли спасти из пожара трех быков и корову. Животные не пострадали.На месте ЧП также работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.- В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри. Однако пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание, не позволив ему распространиться. Причина пожара выясняется, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.