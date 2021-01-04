За первые три дня 2021 года в Орловской области произошло 11 пожаров. К счастью, без человеческих жертв и масштабных последствий.Так, 3 января в Мценске на Рабочей улице горела баня. Огонь вспыхнул в районе 12 часов ночи. На месте происшествия работала бригада сотрудников 10-й пожарно-спасательной части. В результате пожара в бане обрушилась кровля. Специалисты выясняют причины возгорания.Еще один пожар произошел в Орле на улице Автогрейдерной. Ранним утром, в районе 3:25, здесь загорелся расселенный дом. Очаг возгорания был обнаружен на втором этаже здания. На месте работали сотрудники 5-й пожарно-спасательной части города. В результате пожара выгорели деревянные конструкции пола на площади два квадратных метра. Причины также устанавливаются.- С 1 по 3 января 2021 года орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 31 раз, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний. Это аналогично количеству выездов на пожары в прошлом году, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.