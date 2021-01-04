В новогоднюю ночь в Кромском районе несколько человек попали в беду. Из-за гололедицы и ледяного дождя автомобиль, в котором они ехали, вылетел с трассы и угодил в кювет. К счастью, никто не пострадал, но обледеневшая машина не могла вернуться на дорогу.Поблизости никого не было. Тогда на помощь семье пришла полиция. Узнав о происшествии, на место прибыл старший лейтенант полиции Евгений Бруев, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД.- Оценив обстановку полицейский принял решение о необходимости дополнительного привлечения для освобождения автомобиля из ледяной западни сотрудников дорожной службы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.После полуночи общими усилиями автомобиль удалось вернуть на трассу. Все это время полицейский оставался на месте происшествия и поддерживал взволнованных людей.