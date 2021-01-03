Новый год в Родильном доме на 2-й Посадской начался с появления на свет семи малышей. В канун праздника и первый день 2021-го здесь принимали роды у шести будущих мам. Причем незадолго до наступления нового года родились мальчики-двойняшки.Мальчиков среди новорожденных оказалось на одного больше, чем девочек (четыре мальчика и три девочки). По словам специалистов Родильного дома, все малыши появились на свет здоровыми.- Аналогичная статистика открыла 2019 год, а 2020 год начался с рождения трех младенцев. Всего за 2020 год в Родильном доме появился на свет 991 малыш, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.2 января рожениц поздравили представители облсовета и администрации города Орла.