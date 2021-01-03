Орловские спасатели продолжают нести службу и в праздничные дни. Причем в состоянии особой боевой готовности. Накануне они подвели итоги дежурства в новогоднюю ночь и первые дни наступившего года.Сотрудникам регионального МЧС с 31 декабря по 1 января пришлось семь раз выезжать на ликвидацию возгораний и шестнадцать - на различные происшествия и помощь людям, оказавшимся в беде.Так, в половине двух часов ночи 1 января пожар произошел возле многоквартирного дома на Московском шоссе в городе Орле. Огонь охватил скопившийся на открытой площадке мусор. В итоге пострадали оконные рамы и лопнули стекла квартир на первом и втором этажах. К счастью, внутренние жилые помещения не пострадали. Пожарным удалось быстро локализовать, а потом и ликвидировать возгорание.В начале десяти часов утра помощь понадобилась жителю дома на Комсомольской улице. Соседи услышали крики о помощи из-за запертой двери и вызвали спасателей. Они открыли дверь и передали мужчину врачам скорой медицинской помощи.Уже вечером 1 января в деревне Домны Новодеревеньковского района сгорела дача. Предположительно установлено, что возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки в доме.Не обошлось и без пострадавших в первый день нового года. В деревне Зяблое Орловского района в половине шестого загорелась хозпостройка, затем огонь подобрался к жилому дому.- В результате пожара пострадал 50-летний мужчина. Он был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.Уже ночью 2 января в 2.23 орловские спасатели выезжали на площадь Поликарпова в облцентре. Здесь помощь понадобилась пожилой женщине, которой стало плохо одной в закрытой квартире. Об этом диспетчерам МЧС сообщила ее соседка. Женщину передали врачам Скорой.