В Орловской области продолжается доставка бесплатных лекарств от коронавируса. Они предназначены для жителей региона, проходящим лечение амбулаторно, то есть на дому.Доставкой лекарств на дом занимаются специалисты медицинских организаций. По данным пресс-службы Правительства Орловской области, только силами 124 волонтеров доставлено 953 упаковок лекарственных препаратов.В список медикаментов для лечения ковидных пациентов находится 13 наименований. На их закупку было выделено 27 603 300 рублей. Заключены государственные контракты на сумму 27 366 200,6 рублей (99%).