Оттепель отступает от Орловской области, в регион придет похолодание и снегопады. По прогнозам синоптиков, оставшаяся часть каникул порадует жителей региона мягкой зимней погодой.Как сообщает Росгидрометцентр, в воскресенье 3 января все еще ожидается перепад температуры от -1 к +1 градусу. Будет пасмурно, без осадков. Южный ветер 4 м/с, давление 754 мм рт.ст.В понедельник 4 января уже небольшой, но устойчивый минус: -2...-1 градус. Облачно, без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость его 4 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.Во вторник 5 января столбики термометров покажут -3...-2 градуса. Солнца снова ждать не придется, ожидается небольшой снег, днем временами мокрый снег. Давление 751 мм рт.ст., ветер восточный 4 м/с.В среду 6 января температура воздуха -4...-2 градуса. Облачно, снегопад. Ветер сохранит направление и скорость, давление опустится до 747 мм рт.ст.В рождественский праздник, четверг 7 января, снова облачно. И днем и ночью ожидается снегопад, термометры покажут -3...-1 градус. Давление понизится до 743 мм рт.ст., ветер юго-восточный 2 м/c.В пятницу 8 января небо затянуто тучами, небольшой снег. Температура воздуха от -2 в ночное время до 0 градусов днем. Ветер восточный 5 м/с, атмосферное давление 743 мм рт.ст.