В Орле силовики задержали нарушителя закона, находящегося в региональном розыске. 22-летний рецидивист попался на краже.Все произошло в Северном районе города. Из сетевого супермаркета поступил тревожный сигнал: продавцы заметили подозрительного молодого человека. На подмогу прибыли росгвардейцы. Как оказалось, покупатель вовсе не собирался оплачивать товар, он складывал продукцию в свою сумку и намеревался пронести ее мимо касс.- Прибывшие силовики задержали правонарушителя и передали сотрудникам полиции. Росгвардейцы выяснили, что в настоящее время 22-летний орловец находится в региональном розыске. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.