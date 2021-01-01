Систему \\"Безопасный город\\" в Орле ждет модернизация. Хотя уже сейчас она помогает пресекать сотни правонарушений и преступлений, в улучшение вложат дополнительные средства.Поясним, что \\"Безопасный город\\" - это система камер видеонаблюдения, расположенных по всему областному центру. В Орле их 68, изображение с них передается прямиком в полицию. Также в систему входит шесть центров мониторинга и 228 автомобилей, оснащенных системой «ГЛОНАСС», а также 43 автомобиля ДПС и 30 ППС с оборудованием для удаленного доступа к информационным банкам данных. Плюс камеры на автовокзале, их здесь 43, и камеры на железнодорожном вокзале - 100 штук. Информация передается транспортным полицейским.Благодаря системе, в 2020 году удалось пресечь больше 100 правонарушений и несколько преступлений.- Департаменту информационных технологий и Департаменту финансов Орловской области было поручено в ближайшее время проработать вопрос финансирования в целях модернизации этой системы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.