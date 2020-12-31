Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей с наступающим Новым годом. Глава региона поблагодарил за поддержку в 2020 и адресовал орловцам слова пожеланий.В своем поздравлении губернатор назвал уходящий год проверкой на сплоченность и умение достойно ответить на вызовы времени.- Мужество и профессионализм медицинских работников, твердая гражданская позиция добровольцев и волонтеров, выверенные совместные действия региональной и муниципальной власти в тесном взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных структур и федеральным центром, созидательная работа бизнеса и всех трудовых коллективов области позволили нам мобилизовать ресурсы на борьбу с эпидемией и защитить здоровье людей, - отметил Андрей Евгеньевичу.В наступающем 2021 году всем орловцам глава региона пожелал крепкого здоровья, счастья, мира и добра, успехов и яркого праздничного настроения.