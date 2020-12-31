Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил обновленную статистику распространения COVID-19 по регионам России на 31 декабря 2020 года. Рассказываем, как изменилась за сутки ситуация в Орловской области.На 31 декабря в регионе коронавирус подтвердился еще у 178 человек. Всего за время наблюдения и, выходит, за 2020 год заболели 21 369 жителей Орловской области.Если говорить о географии распространения COVID-19 по муниципальным образованиям, то больше всего человек заразилось в областном центре, городе Орле. На втором месте по количеству заразившихся Орловский район, далее Ливны и район, следом Мценск и район.Сообщает оперштаб и о новых смертельных случаях: ушли из жизни еще 2 орловца, заболевшие коронавирусом. В 2020 году пандемия унесла жизни 268 жителей Орловской области.