В православные праздники Рождества и Крещения главные богослужения в Орле пройдут в Богоявленском соборе. На входах в храм и в церковной лавке прихожанам предложат медицинские маски.О праздновании рассказал митрополит Орловский и Болховский Тихон на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что в храмах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, персонал носит перчатки и маски. Имеются санитайзеры для дезинфекции рук, а помещения проветривают.- В ход богослужения внесены дополнения, а именно, использование одноразовой посуды, протирание лжицы после каждого причастника спиртовым платом, отменена практика целования креста после литургии, - рассказал митрополит.