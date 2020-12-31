В Орловской области на время новогодних каникул в особом режиме будут работать полицейские. Для пресечения правонарушений следственно-оперативные группы усилятся.В этом году массовых гуляний из-за коронавируса не будет, но правоохранители все же будут нести вахту как и в прежние годы. Внимание уделят не только предупреждению преступлений и безопасности граждан, но и безопасности дорожного движения.- Как показывает практика, количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения, увеличивается в праздничные и выходные дни. В новогодние каникулы инспекторы ГИБДД усилят контроль на дорогах, как в ходе ежедневной работы, так и при проведении целевых рейдов, - рассказали \\"Комсомолке\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.