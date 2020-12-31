В Орловской области еще один дом культуры привели в порядок. Сельский ДК в Ливенском районе отремонтировали за 8,7 млн рублей.Дутовский Дом культуры обновили в рамках нацпроекта \\"Культура\\". В сельском поселении проживает больше тысячи двухсот человек, а на базе самого ДК работает несколько творческих клубов: танцевальный, сольного пения и другие.- Капитально отремонтированы кровля и фасад, заменены окна и двери, приведены в порядок внутренние помещения, установлена автоматическая пожарная сигнализация, а также обновлены системы электроснабжения, отопления и канализации, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.