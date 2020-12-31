В администрации Орла рассказали сколько раз и по каким вопросам жители города в 2020 году обращались к властям. Как оказалось, орловцы написали чиновникам больше 46 тысяч жалоб и обращений за 12 месяцев уходящего года.Точное число обращений - 46 243. Это письменные сообщения, личные обращения на приеме, сообщения в соцсети, через интернет-приемную, а большее число - по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы. При этом сократилось число обращений в сравнении с 2020 году аж на 69%.Чаще всего же горожан волновали вопросы обслуживания дорог, работы транспорта, освещение улиц, вопросы, касающиеся денежных выплат и материальной поддержки, сообщает пресс-служба горадминистрации.