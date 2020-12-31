В Орле с наступающим Новым годом детей поздравил Дед Мороз-полицейский. Сказочный герой вручил подарки малышам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.Акция \\"Полицейский Дед Мороз\\" в регионе проходит ежегодно. И каждый раз сотрудники полиции, перевоплотившись в главных героев новогодней ночи - Деда Мороза и Снегурочку - дарят сладкие сюрпризы и хорошее настроение маленьким жителям региона. Присоединяются к акции и общественники.- Каждый ребенок получил от Полицейского Деда Мороза сладкие подарки, тематические раскраски и заряд хорошего настроения, - рассказывает пресс-служба УМВД России по Орловской области.