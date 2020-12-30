В новогоднюю ночь в Орле будет закрыт проезд и запрещена стоянка транспорта. Автолюбителям стоит быть внимательными на указанных ниже участках дороги.Как сообщает пресс-служба городской администрации, с полуночи и до 4 утра 1 января припарковаться не получится на площадке от дома №36 по улице Ленина до площади Ленина.Проезд закроют с 23.00 31 декабря до 6.00 1 января по маршрутам Пролетарская гора, Максима Горького от Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до Пионерской улицы, на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.