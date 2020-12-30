В Орле еще двое сирот получили причитающиеся по закону квадратные метры после судебного разбирательства. Новоселье стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры в затянувшийся вопрос с обеспечением жильем сирот.Нуждающиеся в жилье орловцы не могли стать в очередь на получение квартир, по разным причинам чиновники им отказывали. Так, у одного не было установлено официального статуса сироты.- В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на администрацию Орла обязанности поставить указанных граждан на соответствующий учет и обеспечить сирот благоустроенными жилыми помещениями. Суд удовлетворил требования прокурора, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.На сегодняшний день квартиры сироты получили. О