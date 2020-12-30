В Орловской области снизилась стоимость сахара. После резкого роста ценник опустился на 5,4%.О ценах на продукты в региона речь шла на аппаратном совещании в обладминистрации в начале этой недели. Было отмечено, что в целом на Орловщине потребительская корзина социально важных товаров подорожала за месяц на 1,4%. Набор из 24 товаров обойдется в 3 740 рублей. При этом какие-то товары подорожали от 0,8 % до 2,9%, а какие-то напротив уменьшились в цене. Также Орловская область в рейтинге из 18 субъектов ЦФО находится на 2 месте по наименьшей средней розничной цене находится на хлеб и мучные изделия.- Крупные торговые сети, организации торговли и местные производители присоединились к соглашениям о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости - на сахар-песок и подсолнечное масло. Максимальная цена на эти товары в рамках соглашений зафиксирована до 1 апреля 2021 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.