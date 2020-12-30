28 декабря в Орле состоялось заседание по гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС. Представители профильных ведомств и городской администрации подвели итоги 2020 года.По информации управления по безопасности администрации Орла, в облцентре за год в пожарах пострадали 12 человек (в 2019 году – 13). При этом наблюдается снижение числа возгораний с 1031 до 883.- Такое улучшение ситуации стало возможно благодаря деятельности МЧС России Орловской области. Профилактические меры под его руководством дали свои плоды. Кроме того, продолжена совместная работа с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.