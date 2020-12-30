В Орловской области муниципальное предприятие получило штраф за земляную насыпь, перегораживающую ручей в поселке Долгое. Как выяснилось, работы по ее возведению велись без какой-либо разрешительной документации на право пользования притока реки Должанки.Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Должанского района совместно со специалистом Управления экологического надзора и природопользования регионального Департамента надзорной деятельности.- По фактам нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением установленных условий). Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.