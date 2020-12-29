По итогам 2020 года Орловская область на 10,2 млн долларов США перевыполнила целевой показатель по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Об этом рассказали в областном департаменте сельского хозяйства.При целевом показателе в 90 млн долларов США, установленном для Орловской области Минсельхозом России, регион отправил на экспорт продукции более чем на 100 млн долларов США.Больше трети (около 36%) регионального экспорта составляет масло-жировая продукция, 29% - зерновые культуры. Спросом пользуются также картофель, семена подсолнечника, соевые бобы и кормовые продукты.