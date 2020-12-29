В понедельник, 28 декабря, в Орле состоялось заседание оперативного штаба. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью среди детей. По данным Департамента образования Орловской области, все детские сады работают в штатном режиме.Как сообщили руководитель Департамента Татьяна Крымова, в настоящее время в регионе нет закрытых на карантин детских садов и дошкольных групп. Однако у восьми воспитанников дошкольных учреждений зарегистрирован COVID-19, а еще у 1684 детей – ОРВИ. Кроме того, среди сотрудника образовательных организаций болеют коронавирусом 202 человека и ОРВИ - 748.- В образовательных организациях 8, 9 и 10 января планируется организовать тестирование на коронавирус педагогических работников методом ПЦР. Это позволит не допустить после новогодних каникул к образовательному процессу педагогов с положительным тестом, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.