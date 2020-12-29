В Орловской области поставили точку в деле о жестоком убийстве жительницы Малоархангельского района. Она стала свидетельницей кражи металлолома из чужого сарая. Так посчитал 30-летний рецидивист, изнасиловавший и расправившейся с ней, чтобы скрыть следы преступления.Трагедия произошла 14 октября 2019 года. Выйдя на очередное «дело», молодой мужчина рассчитывал получить большой куш, но неожиданно заметил неподалеку от места кражи женщину. Тогда дождавшись ночи, он проник в ее дом, изнасиловал, потом задушил, затем закопал на приусадебном участке, забрал из жилища все ценные вещи, а документы сжег.- После совершенного убийства осужденный продолжил совершать кражи из транспорта и с территории домовладений. Осужденный был задержан следователями и изобличен в содеянном при оперативном сопровождении сотрудников полиции, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.Как сообщили «Комосомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области, орловец получил срок в 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины. Он проходил по статья 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другие преступления, сопряженное с изнасилованием), 161 УК РФ (грабеж), УК РФ (изнасилование), 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа) и совершении шести краж (158 УК РФ), - рассказали «КП» в прокуратуре.