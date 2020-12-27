В субботу, 26 декабря, в Орле начали курсировать праздничный трамвай и троллейбус. За рулем обеих машин Дед Мороз и Снегурочка. Рассказываем, по какому расписанию работает новогодний транспорт трамвайно-троллейбусного предприятия города.Обе машины курсируют по первому маршрут. Пресс-служба ТТП, предоставила «Комсомолке» следующее расписание:В рабочие дни отправление праздничного трамвая будет проходить:- из ТТП в 14:15, 16:03, 17:51, 19:39, 21:27, 23:15.- с железнодорожного вокзала в 14:48, 16:36, 18:24, 20:12, 22:00.- с остановке на ГРИННе в 17:29, 19:17, 21:05, 22:53.Выходные дни:- ТТП (отправление): 14:49, 16:34, 18:19, 20:04, 21:49, 23:31.- Железнодорожный вокзал (отправление): 15:18, 17:03, 18:48, 20:33, 22:18.- ГРИНН (отправление): 16:13, 17:58, 19:43, 21:28 и 23:10.Напомним также, что в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 23:59 31 декабря 2020 года.