Весной 2021 года в Орловской области создадут Региональное движение одаренных детей и молодежи. Накануне, 25 декабря, эту инициативу областного центра «Созвездие Орла» поддержал губернатор Андрей Клычков.По итогам встречи Попечительского совета учреждения была утверждена концепция создания движения, в основу которой лег принцип доступности для каждого ребенка проявить себя.- Кроме того, будет расширена деятельность самого регионального центра «Созвездие Орла» путем тиражирования лучших практик дополнительных общеразвивающих программ и увеличения охвата детей и молодежи, принимающих в них участие, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.Напомним, центр занимается развитием научно-технического творчества. На его создание было выделено 273 млн рублей.