В Орловскую область поступила большая партия медикаментов для лечения больных COVID-19 и ОРВИ. 61 тысяча упаковка Цефтриаксона, дополнительные партии Арбидола, Левофлоксацина, Азитромицина и Гриппферона направили в ГУП «Орелфармация». В дальнейшем лекарства распределяют по всем муниципальным аптекам.Как сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в соцсетях, на два ближайших месяца в регионе уже сформирован резерв лекарственных препаратов. Следующее большое поступление произойдет в начале января.- В предстоящие новогодние праздничные дни все аптеки сети «Орелфармация» работают в обычном режиме (кроме 1 и 7 января, когда время работы будет с 10 до 18 часов), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.