Сегодня, 25 декабря, Орел погрузился в транспортный коллапс. Первый серьезный снегопад парализовал движение транспорта на целом ряде улиц. Сервис Яндекс.Пробки показывает сильные заторы на в районе Болховского микрорайона, в направлении Телецентра, на Московском шоссе, а также на отдельных участках дорог в Советском, Железнодорожном и Заводском районах.Отметим, о непогоде синоптики предупреждали заранее. Пресс-служба администрации Орла сообщает, что снегоуборочная техника вышла на расчистку города сегодня в шесть часов утра.В настоящее время на улицах города работает 32 единиц спецтехники - 14 комбинированных дорожных машин, семь самосвалов, три фронтальных погрузчика и восемь тракторов. Также в уборке улиц задействованы 80 уборщиков.Несмотря на это, ситуация на городских дорогах остается сложной. Непогода по прогнозам синоптиков продлится в Орле до 26 декабря. В субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем будет достигать +2 градуса.