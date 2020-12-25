В администрации Орла передали подарки для детей из малообеспеченных семей. В этом году из-за коронавируса пришлось отменить праздник с представлением для ребят, поэтому родителям вручили сладкие сюрпризы для ребятни.Подарки вручили и опекунским семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным. Родителям и детям адресовали пожелания крепкого здоровья и чувства праздника, несмотря на невзгоды.Как отмечает пресс-служба администрации Орла, подарки приобрели спонсоры - общественная организация \\"Патриоты Орловщины\\". Всего было передано 50 сладких сюрпризов.